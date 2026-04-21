Παρέτεινε την εκεχειρία ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίσημη δήλωση του στο Truth Social, απόψε το βράδυ (21/4), ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει πρόταση για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, έγραψε αναλυτικά στο Truth Social:

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Ως γνωστόν με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον εξέπνεε στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/4). Πλέον ο Ιράν, διαθέτει διορία έως ότου καταρτίσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, που ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, δίνοντας εντολή στον στρατό να παραμείνει σε ετοιμότητα.

Της ανακοίνωσης Τραμπ, προηγήθηκε συνάντηση με τους Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ

Πριν από την ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι συζήτησαν για τα επόμενα βήματα, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αυξανόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από πλευράς του Ιράν, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει «ανεπίσημα» στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό, που απαίτησε η Τεχεράνη, για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ» υποστήριξε, προτού πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει την παράταση της εκεχειρίας.

«Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο, πάλι θα μας βρουν έτοιμους» προσέθεσε με νόημα.

Παράλληλα, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, γνωστοποίησε ότι η απόφαση του Ιράν να μην συμμετάσχει στις αυριανές συνομιλίες είναι οριστική.

🚨🚨 The Iranian news agency Tasnim: Iran’s decision not to participate in tomorrow’s talks is final. — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 21, 2026

Παράλληλα, μετά την άρνηση της Τεχεράνης να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν, οι ΗΠΑ ανέβαλαν οριστικά το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, ενώ και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στην Ουάσιγκτον και μετέβησαν στον Λευκό Οίκο για κρίσιμη σύσκεψη με τον Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Vance’s trip to Pakistan has been postponed indefinitely, a U.S. source tells me https://t.co/5rZQLEFcqR — Barak Ravid (@BarakRavid) April 21, 2026

Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:

Μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας ΕΔΩ.