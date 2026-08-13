Σε εξέλιξη βρίσκονται περιπολίες Ιταλών αστυνομικών με Έλληνες συναδέλφους τους, στην περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού «Τέρμινι» της Ρώμης.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ιταλική αστυνομία, οι κοινές αυτές περιπολίες πραγματοποιούνται σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές της Αιώνιας Πόλης στην οποία – ιδίως την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου – καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση. Η όλη αυτή δραστηριότητα, εκτός από την εγγύηση της ασφάλειας, παρουσιάζει και ευρύτερη κοινωνική χρησιμότητα, για πολίτες που, τις ημέρες αυτές, μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης.

Η πρωτοβουλία υλοποιεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πέρυσι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι. Κοινές περιπολίες ανδρών και γυναικών της ελληνικής και της ιταλικής αστυνομίας πραγματοποιούνται τις ημέρες αυτές και στην Αθήνα, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.