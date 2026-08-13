Σπίτια καίγονται σήμερα (13/8) στο Στούρμπριτζ στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε ένα γήπεδο γκολφ, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Σε πλάνα που έχουν καταγραφεί από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου, διακρίνονται τουλάχιστον τρία ακίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 205 χιλιόμετρα από το Λονδίνο.

Περίπου 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία των Γουέστ Μίντλαντς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών.