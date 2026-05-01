Ένα απίστευτο σκάνδαλο έχει συνταράξει τον οικονομικό κολοσσό JP Morgan, με αρνητική πρωταγωνίστρια ένα στέλεχος της εταιρείας που κατηγορείται ότι μετέτρεψε έναν παντρεμένο Ινδό που προσέλαβε σε προσωπικό της σεξουαλικό σκλάβο.

Η ειρωνεία της υπόθεσης μέσα από μια γκροτέσκο κατάσταση είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα που είναι η επέτειος της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Αποκαλώντας τον παντρεμένο τραπεζίτη με τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό «καφέ Ινδό αγόρι», η 37χρονη τον απειλούσε για να προβεί μαζί της σε μη συναινετικές και ταπεινωτικές σεξουαλικές πράξεις.

🔥🚨DEVELOPING: JP Morgan executive is being accused of turning an married Indian man that she hired into her personal sex slave that she drugged, forced to have intercorse with her while making him take viagra as she threatened to take his job from him if he didn’t comply.… pic.twitter.com/S1zThgKm0i — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 30, 2026

Το υψηλόβαθμο στέλεχος, τον ανάγκαζε να κάνει σεξ μαζί της και να παίρνει βιάγκρα, ενώ τον απειλούσε να τον απολύσει αν δεν συμμορφωνόταν.

Όταν το θύμα είπε όχι, φέρεται να του είπε: «Αν δεν με γ@μ#σ*ς σύντομα, θα σε καταστρέψω. Μην ξεχνάς ποτέ, είσαι η γ@μ&μ#νη ιδιοκτησία μου».

«Πιστεύεις πραγματικά ότι η διοίκηση θέλει κάποιο Ινδό αγόρι να ηγείται οργανισμών; Αν δεν κάνεις σεξ μαζί μου απόψε, θα σαμποτάρω την προαγωγή σου”», ήταν μερικές από τις εκβιαστικές φράσεις της προς τον υφιστάμενο της εκφοβίζοντάς τον.

Η συγκεκριμένη… «αναμμένη» διευθύντρια συνέχιζε λέγοντάς του: «Στοιχηματίζω ότι η μικρή σου Ασιάτισσα σύζυγος με το κεφάλι ψαριού δεν έχει αυτά τα κανόνια», αναφερόμενη προφανώς στο στήθος της.

The case of Lorna Hajdini revealed how Indians are prevented from reaching top management positions in the US. “You really think management wants some Indian boy leading organizations?” “If you don’t have sex with me tonight, I’m going to sabotage your promotion.” https://t.co/0NxIF7ZR2g pic.twitter.com/t3PxpeCAWf — Avici (@sacredrain) April 30, 2026

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό. Σε μήνυσή του το θύμα δήλωσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, αφού οι δυο τους άρχισαν να συνεργάζονται.

Παρά την απροθυμία του, ο ενάγων υπέκυψε σε συνευρέσεις, φοβούμενος αντίποινα από μέρους της. Ωστόσο, οι αρχικές του διαμαρτυρίες ακούστηκαν από έναν συνάδελφό του σε διπλανή αίθουσα.

Η 37χρονη αργότερα παραδέχτηκε ότι νάρκωνε τον υφιστάμενό της με Rohypnol, κοινώς γνωστό ως το «χάπι του βιασμού», καθώς και με «μια φαρμακευτική ουσία που επιφέρει στύση» (πιθανότατα βιάγκρα), για να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να «αποδώσει», όχι εργασιακά, αλλά κατά τη διάρκεια των εξαναγκαστικών σεξουαλικών επαφών.