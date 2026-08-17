Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση καίριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον, με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους».

Διακομματική πίεση στο Κογκρέσο και σύνδεση με τον IMEC

Η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήρθε ως αλληλουχία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και προς τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), ζητώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί βουλευτές συνδέουν το έργο του Great Sea Interconnector με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης (IMEC) και με τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Γαλλική «απόβαση» στο έργο με την είσοδο της Meridiam

Οι διπλωματικές και πολιτικές διεργασίες στην Ουάσινγκτον ακολουθούν τις σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακολουθεί τη συμφωνία που υπεγράφη στις 5 Αυγούστου 2026 για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου.