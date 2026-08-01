Περί τους 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα, αριθμός που ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» του ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας.

57 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στη Θέουτα, είπε.

Ορισμένοι άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη του συνοριακού φράχτη.

Η δραματική κατάσταση ανάγκασε την ισπανική κυβέρνηση να αναπτύξει δυνάμεις του στρατού και να ξεκινήσει διαδικασίες άμεσων επιστροφών, ενώ το μέγεθος της κρίσης ξεπέρασε γρήγορα τα ευρωπαϊκά σύνορα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Βλέπουμε μια εισβολή» – Η παρέμβαση Τραμπ

Ως «εισβολή» και «καταστροφή» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις εικόνες της μεταναστευτικής κρίσης που εξελίσσονται στη Θέουτα. Ο Αμερικανός ηγέτης τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα γεγονότα στην Ευρώπη, μετατρέποντας τις εξελίξεις στην Ισπανία σε κεντρικό επιχειρηματολογικό όπλο της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στους χειρισμούς της ισπανικής κυβέρνησης:

«Παρακολουθούσα χθες την καταστροφή στην Ισπανία. Αυτό που συνέβη μοιάζει με εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε μια χώρα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα θα συμβεί και σε εμάς αν επικρατήσει η άλλη πλευρά. Η χώρα μας θα δεχθεί εισβολή σε επίπεδα που θα κάνουν την Ισπανία να φαίνεται μικρή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε την κρίση στη Θέουτα στις προοδευτικές πολιτικές και στους νόμους της Ισπανίας, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις λειτουργούν ως «μαγνήτης»:

«Αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα αδύναμων νόμων, κακής διαχείρισης και πολύ φιλελεύθερης νομοθεσίας. Οι άνθρωποι διαβάζουν, είναι έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τα κενά. Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Αυτά που συμβαίνουν εκεί θα φαίνονται μικρά μπροστά σε αυτά που θα συνέβαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σκληρή γραμμή και από τον Λευκό Οίκο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής διοίκησης. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Τραμπ «έχει προειδοποιήσει προ πολλού την Ευρώπη για τις συνέπειες των ακροαριστερών, παγκοσμιοποιητικών πολιτικών», καλώντας την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να «αλλάξουν άμεσα πορεία».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, κοινοποίησε βίντεο από την είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι στις ΗΠΑ επιδιώκουν παρόμοιες εικόνες.