Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση του Αχμέντ Γκαλέμπ Μπαλούτ, ανώτατου στελέχους και διοικητή της επίλεκτης δύναμης «Ραντουάν» της Χεζμπολάχ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω αεροπορικής επιδρομής το βράδυ της Τετάρτης στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που αποτελεί στρατηγικό προπύργιο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό από το πλήγμα, ο Μπαλούτ κατείχε κομβικές θέσεις εντός της ιεραρχίας της δύναμης Ραντουάν επί σειρά ετών.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρήσεων της μονάδας, ενώ του αποδίδεται η καθοδήγηση δεκάδων επιθέσεων με αντιαρματικούς πυραύλους και εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι ο Μπαλούτ είχε αναλάβει το κρίσιμο έργο της αναδιοργάνωσης και αποκατάστασης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δύναμης Ραντουάν. Παράλληλα, του καταλογίζεται η προώθηση του στρατηγικού σχεδίου της Χεζμπολάχ για πιθανή χερσαία εισβολή σε ισραηλινά εδάφη, το οποίο το Ισραήλ αναφέρει ως σχέδιο «Κατάκτηση της Γαλιλαίας».

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση σηματοδοτεί την επιστροφή των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη λιβανική πρωτεύουσα μετά από σχεδόν έναν μήνα παύσης. Η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση στη Βηρυτό είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου. Η μεσολάβηση αυτού του διαστήματος χωρίς πλήγματα στην πόλη αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σχετικό αίτημα που είχε διατυπώσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την ισραηλινή ηγεσία.