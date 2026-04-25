Αποκαλύψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο πρώην αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Μπάντογουιτς, μιλώντας στον συνιδρυτή του Axios, Μάικ Άλεν, στη δεξίωση για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έγινε την Παρασκευή (24/4).

Ο καλύτερος τρόπος για να πάρει κανείς βοήθεια από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είναι «απλώς να του πει την αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάντογουιτς.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τέιλορ Μπάντογουιτς, που πέρασε πέντε χρόνια στον στενό κύκλο του Αμερικανού Προέδρου ως αναπληρωτής προσωπάρχης, σκιαγράφησε μια εικόνα του τρόπου λήψης αποφάσεων μέσα στο Οβάλ Γραφείο, αναδεικνύοντας τόσο τα θετικά όσο και τις αδυναμίες της δυναμικής που αναπτύσσεται γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Τέιλορ Μπάντογουιτς, κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες αλλάζουν συχνά στάση μόλις βρεθούν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Απλώς πες του την αλήθεια»

Μάλιστα, ο ίδιος αφηγήθηκε το εξής: «Κάποιος με ρώτησε: “Τι να του πω; Πώς να παρουσιάσω αυτό το θέμα;”. Του απάντησα: “Απλώς πες του την αλήθεια”. Ποια είναι η δική σου αλήθεια;». Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, ωστόσο, είναι ότι πολλοί εκφοβίζονται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και καταλήγουν να διαβεβαιώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι όλα πάνε καλά, ενώ λίγο πριν μιλούσαν για επερχόμενη καταστροφή. «Μόλις έλεγες ότι ερχόταν κάτι καταστροφικό και τώρα που είσαι εδώ, λες “όλα υπέροχα, κύριε!”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αναπληρωτής προσωπάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Σούζι Γουάιλς, της νυν προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, εξηγώντας γιατί διαφέρει από προηγούμενους που εκδιώχθηκαν από τη θέση. Η δύναμή της, σύμφωνα με τον Τέιλορ Μπάντογουιτς βρίσκεται στην ταπεινότητα που συνδυάζεται με αυτοπεποίθηση, καθώς αφήνει τους ανθρώπους να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή όχι, και διασφαλίζει ότι κάθε ζήτημα εξετάζεται σε βάθος πριν φτάσει στον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Αυτό που είναι διαφορετικό τώρα είναι ότι υπάρχει μια ομάδα που έχει θέση στο τραπέζι, νιώθουν ότι τους ακούνε και καταλαβαίνουν γιατί λαμβάνονται οι αποφάσεις», τόνισε. Επίσης, ο ίδιος πρόσθεσε: «Είτε συμφωνείς εκείνη τη στιγμή είτε όχι, δεν έχει σημασία, γιατί υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που εξελέγη για να τις πάρει».

Ο Τέιλορ Μπάντογουιτς αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, τον Σεπτέμβριο του 2025, και ίδρυσε τη Sovereign Advisors, εταιρεία επικοινωνίας κρίσεων με έδρα την Ουάσινγκτον. Στην ομάδα του προστέθηκε πρόσφατα η Λία Μπάρντον, πρώην διευθύντρια υποθέσεων υπουργικού συμβουλίου, η οποία διατηρεί ισχυρές σχέσεις με υπουργούς και τα επιτελεία τους.

Κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τέιλορ Μπάντογουιτς επέβλεπε τη στρατηγική επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Midnight Hammer», τις ανακοινώσεις δασμών και τις περικοπές του DOGE. Νωρίτερα, είχε εργαστεί σε φιλοτραμπικές οργανώσεις πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του 2024. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον αποκάλεσε πρόσωπο στο οποίο «έχει στηριχτεί αμέτρητες φορές» κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.