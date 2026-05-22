Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Πέμπτη (21/5) σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά από ερώτηση που δέχθηκε, πως ίσως δεν πάει στον γάμο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που προγραμματίζεται να γίνει το σαββατοκύριακο, εξηγώντας πως η συγκυρία είναι «κακή» λόγω κυρίως του πολέμου με το Ιράν.

«Θα ήθελα πολύ και θα ήθελε πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο, θα προσπαθήσω να πάω», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Του είπα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα. Έχω να ασχοληθώ με το θέμα του Ιράν και άλλα θέματα», συνέχισε ο Τραμπ.

«Σε αυτή την περίπτωση όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε τα fake news (σ.σ. τα μέσα ενημέρωσης των ‘ψευδών ειδήσεων’) φυσικά», συμπλήρωσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γνωστότερος και ως Ντον ο νεότερος, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντ. Τραμπ είναι πατέρας πέντε παιδιών που απέκτησε έπειτα από τρεις γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του « ένα πολύ καλό γάμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, 48 ετών, διευθύνει μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization, σχήμα που διακρατεί ακίνητα, ξενοδοχεία και άλλους πόρους του πατέρα τους. Έχει επίσης διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι πύρινος υποστηρικτής της πολιτικής του πατέρα του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.