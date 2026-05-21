Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε απόψε (21/5) στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί.

Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης – με τη μεσολάβηση του Πακιστάν – συνεχίζονται χωρίς να έχει διαφανεί αξιοσημείωτη πρόοδος.