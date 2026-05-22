Τουλάχιστον 16 άνθρωποι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ σε χωριό της βόρειας Ονδούρας, σε μια περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.
TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Gunmen opened fire in two separate attacks Thursday on the Honduran coast, killing at least 16 people, including six police officers, police said.
Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες
🚨⚠️ JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.
Honduras vivió este jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera preliminar más de 20…
#MundoRBC🚨 Nueva masacre en Honduras: al menos 10 personas (posiblemente hasta 17) fueron asesinadas esta madrugada en una finca de palma africana en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Según reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego…
«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.
🚨 #ÚLTIMAHORA | Autoridades de la Secretaría de Seguridad brindan conferencia de prensa tras la masacre registrada en Colón.
"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos… afirmamos que estos hechos se produjeron en un contexto de violencia generado por estructuras…
Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.
JUEVES SANGRIENTO EN HONDURAS.
Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.