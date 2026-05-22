Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες επενδυτών για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 276,31 μονάδων (+0,55%), στις 50.285,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 22,73 μονάδων (+0,09%), στις 26.293,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,75 μονάδων (+0,17%), στις 7.445,72 μονάδες.