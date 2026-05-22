Ο επικεφαλής γιατρός νευροχειρουργός, Λεοπόλντο Λούκε, που κατηγορείται στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα υποστήριξε την Πέμπτη (21/5) ότι «…ο μόνος που θα με υπερασπιζόταν είναι ο Ντιέγκο», απορρίπτοντας κάθε ευθύνη για την επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας, κατά την οποία πέθανε ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Juicio por la muerte de Maradona: "El único que diría la verdad y me defendería sería Diego", declaró Luque Durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en su sexta ampliación de indagatoria de Leopoldo Luque, manifestó que "el único que me defendería sería Diego".

«Είναι εύκολο να στοχοποιούμαι επειδή ήμουν αυτός που είχε τις περισσότερες επαφές μαζί του. Όλες οι σφαίρες είναι στραμμένες εναντίον μου», δήλωσε ο Λεοπόλντο Λούκε, νευροχειρουργός και στενός συνεργάτης του Μαραντόνα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, υποστηρίζοντας ότι ήταν «ο άνθρωπος που ήθελε περισσότερο να βοηθήσει» τον πρώην άσο.

«Ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι στις αρχές Νοεμβρίου», τόνισε ο γιατρός, προσθέτοντας ότι είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να τον πείσει να μεταφερθεί «σε έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν».

Ο νευροχειρουργός, ο οποίος δικάζεται μαζί με άλλους έξι επαγγελματίες υγείας για πιθανές αμέλειες που φέρονται να συνέβαλαν στον θάνατο του Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020, υποστήριξε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν «διαυγής» όταν έφυγε από την κλινική μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση.

Ο Μαραντόνα πέθανε από πνευμονικό οίδημα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον ανάρρωσής του. Ο δε γιατρός εντατικής θεραπείας Φερνάντο Βιγιαρέχο κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο ότι αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας εξειδικευμένης δομής αποκατάστασης για την ανάρρωση του θρύλου του ποδοσφαίρου.

«Είχαμε προτείνει ένα ίδρυμα εξειδικευμένο στη θεραπεία εξαρτήσεων», εξήγησε ο Βιγιαρέχο. «Πίστευα ότι όλα κατευθύνονταν προς τα εκεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια ενημερώθηκε πως αποφασίστηκε κατ’ οίκον νοσηλεία επειδή «ο ασθενής ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαραντόνα «χρειαζόταν μια πιο οργανωμένη δομή, με ιατρικό εξοπλισμό και διεπιστημονική φροντίδα που ήταν δύσκολο να διατηρηθεί στο σπίτι». «Αυτός ο ασθενής χρειαζόταν νοσηλευτικό ίδρυμα», τόνισε.

Σε προηγούμενη ακρόαση, η κόρη του Μαραντόνα, Τζάνα, είχε κατηγορήσει τον Λεοπόλντο Λούκε ότι τότε άσκησε πιέσεις για κατ’ οίκον νοσηλεία, υποσχόμενος συνεχή φροντίδα «24 ώρες το 24ωρο» κατά την ανάρρωση που αποδείχθηκε μοιραία.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο, αντιμετωπίζουν ποινές από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Η δίκη, με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα, αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Ιούλιο.