Aναβολή σε μια από τις πιο αναμενόμενες πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης για την τεχνολογία σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, με την απόφαση αυτή να προκαλεί ερωτήματα στους κύκλους της Silicon Valley.

Πιο συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να μεταθέσει χρονικά την προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του νέου εκτελεστικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, το οποίο επρόκειτο να επικυρωθεί επίσημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο ένα εσωτερικό σημείωμα της κυβέρνησης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από επιπλέον πηγές που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Το συγκεκριμένο διάταγμα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς έρχεται να καθορίσει τους κανόνες συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, το κείμενο του διατάγματος προβλέπει τη δημιουργία ενός εθελοντικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει στους προγραμματιστές και τις εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης να συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.