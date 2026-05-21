«Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες θα μεταβεί στην Ινδία την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσει για την πώληση πετρελαίου», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μια ασυνήθιστη ανακοίνωση για το ταξίδι ενός ξένου ηγέτη, η οποία μαρτυρά τη νέα επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες είναι στην εξουσία από τον Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, θα βρίσκεται και εκείνος στην Ινδία από το Σάββατο.

Την ώρα που η ινδική οικονομία πλήττεται από το χάος που ξέσπασε λόγω της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Θέλουμε να τους πουλήσουμε τόση ενέργεια όση είναι έτοιμοι να αγοράσουν».

«Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχουν ευκαιρίες με το βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Πράγματι, νομίζω ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας θα μεταβεί επίσης στην Ινδία την ερχόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν με την Ινδία. Είναι ένας θαυμάσιος σύμμαχος, ένας θαυμάσιος εταίρος».

Η Ντέλσι Ροδρίγκες παρότι επέκρινε δημόσια την στρατιωτική επιχείρηση που ανέτρεψε τον Μαδούρο, δέχθηκε τους επαίνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τη βοήθειά της προς τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η Ροδρίγκες πραγματοποίησε το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό ως προσωρινή πρόεδρος στις αρχές του μήνα στη Χάγη για να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις της Βενεζουέλας σε μια εδαφική διαφορά με τη Γουιάνα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Η Ροδρίγκες διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με την Ινδία ως μαθήτρια του γκουρού Σάτια Σάι Μπάμπα που πέθανε το 2011.

Η Ινδία βασίζεται στις εισαγωγές υδρογονανθράκων για να καλύψει σχεδόν το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών της.