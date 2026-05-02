Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 2026 παραμένει ενεργή. Την ίδια στιγμή, επιχείρησε να κινηθεί εκτός θεσμικών ορίων, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, ενώ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε καλύτερη θέση» χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των επικριτών του, τους οποίους χαρακτήρισε «προδότες», επιμένοντας ότι απαιτείται σκληρή στρατηγική απέναντι στην ιρανική πλευρά. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε πακέτο στρατιωτικής ενίσχυσης ύψους 8,6 δισ. δολαρίων προς συμμάχους στη Μέση Ανατολή, αλλά και την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.

.@POTUS: “You cannot give Iran a nuclear weapon — because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they would use it in Europe, and we’d be next. And it’s NOT going to happen.” pic.twitter.com/GISUcpDvnR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 2, 2026

Η ρητορική του Τραμπ αποτύπωσε τα διλήμματα της Ουάσινγκτον. Εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, υποστήριξε ότι μια συμφωνία δεν είναι αυτοσκοπός: «Ειλικρινά, ίσως να είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία», είπε, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να παρατείνεται επ’ αόριστον.

Αναφερόμενος στον πυρηνικό κίνδυνο, προειδοποίησε πως δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συνδέοντας ευθέως ένα τέτοιο ενδεχόμενο με απειλές κατά του Ισραήλ, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Παράλληλα, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για στρατιωτική κλιμάκωση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν μια συμφωνία, αλλά όχι «οποιαδήποτε συμφωνία».

Trump: The radical left says we are not winning the war in Iran. I believe that is treasonous. pic.twitter.com/oJTqd21D17 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Πλήρης αγνόηση θεσμών και Κογκρέσου

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Τραμπ όξυνε περαιτέρω το κλίμα, χαρακτηρίζοντας «προδοτική» την άποψη ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν στον πόλεμο με το Ιράν. Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο μετά την επιστολή προς το Κογκρέσο, όπου γνωστοποιούσε ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί και ότι η εκεχειρία από τις 7 Απριλίου έχει παραταθεί, χωρίς έκτοτε να σημειωθούν ανταλλαγές πυρών.

Trump on Iran: They are not coming through with the kind of deal that we have to have. We are going to get this thing done properly; we are not going to leave early. pic.twitter.com/z9MhGff3dY — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Το θεσμικό πλαίσιο παραμένει κρίσιμο: βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου. Ωστόσο, ο νόμος του 1973 δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων για 60 ημέρες, με υποχρέωση είτε τερματισμού είτε αίτησης έγκρισης για συνέχιση.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάληψη του ιρανικού φορτηγού «Touska», κάνοντας λόγο για επιτυχημένη ενέργεια του αμερικανικού ναυτικού και φτάνοντας στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «κερδοφόρα», με μια φράση που προκάλεσε εντύπωση: «Είμαστε σαν πειρατές».

Από την πλευρά του, το Ιράν κατήγγειλε την επιχείρηση ως «πειρατεία», προειδοποιώντας για αντίποινα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να συγκρίνει τη σύγκρουση με την πρόσφατη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει για οριστική νίκη στο Ιράν.

Παρά τους ισχυρισμούς περί καταστροφής του ιρανικού ναυτικού, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και προς την Κούβα μετά το τέλος των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η «ολοκλήρωση της δουλειάς» στο ιρανικό μέτωπο.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 8,6 δισ. δολαρίων για συμμάχους όπως το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας.

Στην Ευρώπη, η απόφαση για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία σηματοδοτεί νέα ένταση στις σχέσεις με το NATO και το Βερολίνο, ιδίως μετά τη σύγκρουση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν. Η κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναδιάταξης δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας σε κρίσιμες περιοχές και τη διατήρηση πίεσης προς την Τεχεράνη.