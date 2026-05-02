Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή φωτογραφία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη όπου κρατούσε ένα κόκκινο γαρύφαλλο, κατά την επίσκεψή του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας σημείωσε, πως «είναι προφανές ότι η εμφάνιση του κόμματος του Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε ήδη να αφήνει τα πρώτα άμεσα σημάδια», συνοδεύοντας το σχόλιο με εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη από την επίσκεψή του στην Καισαριανή, όπου κρατά το κόκκινο γαρύφαλλο.

Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! … pic.twitter.com/0DdiXlpnwf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 1, 2026

Η τοποθέτηση του υπουργού ερμηνεύεται ως σαφής αναφορά στην πρώτη συμβολική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015, μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργού, όταν είχε μεταβεί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής για να αποτίσει φόρο τιμής στους 200 εκτελεσθέντες από τους ναζί, αφήνοντας επίσης ένα κόκκινο γαρύφαλλο.

ΠΑΣΟΚ: «Ο Υπουργός Υγείας ξεπερνά κάθε μέρα τον εαυτό του στη γραφικότητα»

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό για «εμμονική στάση» απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο Υπουργός Υγείας ξεπερνά καθημερινά τον εαυτό του σε γραφικότητα, επιμένοντας στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «έφτασε στο σημείο να προσβάλει ακόμη και έναν τόπο μαρτυρίου, όπως αυτόν των 200 Ελλήνων που εκτελέστηκαν από τους ναζί».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε επίσης πως «επειδή φαίνεται να έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Νίκου Ανδρουλάκη, αποτίει τιμή καταθέτοντας στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», προσθέτοντας ότι «η προσέγγισή μας στην ελληνική ιστορία είναι προφανώς διαφορετική. Την ώρα που εσείς αμφισβητούσατε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους αγώνες του ελληνικού λαού».

Με αιχμηρό τόνο, κατέληξε διερωτώμενος: «Μήπως τελικά ο κ. Γεωργιάδης επιδιώκει να καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν έχει απομείνει».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ακόμη ότι «αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε συγχαρεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβασή του στην απόκτηση των ιστορικών τεκμηρίων της θυσίας των 200 Ελλήνων, να καταδικάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματός του για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά».