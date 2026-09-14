Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι μια γυναίκα στη Βρετανία, καθώς ο σύζυγός της παραδέχτηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης ότι τη νάρκωνε και την κακοποιούσε σεξουαλικά για δύο ολόκληρες δεκαετίες.

Ο δράστης, ένας άνδρας περίπου 60 ετών από τη βόρεια Αγγλία, παρουσιάστηκε στο κακουργιοδικείο του Μάντσεστερ και δήλωσε ένοχος. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν δίνονται στη δημοσιότητα από τις Αρχές, προκειμένου να προστατευθεί η ανωνυμία του θύματος.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η γυναίκα έπεφτε κατ’ επανάληψη θύμα των αρρωστημένων ορέξεων του συζύγου της. Ο 60χρονος αποδέχτηκε συνολικά 45 κατηγορίες για εγκλήματα που τελέστηκαν από το 2004 έως το 2025.

Ειδικότερα, ομολόγησε: Βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατ’ εξακολούθηση. Χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στη σύζυγό του, ώστε να μην έχει τις αισθήσεις της. Κοινοποίηση ευαίσθητου και προσωπικού υλικού της χωρίς την παραμικρή συγκατάθεση.

Η εμπλοκή ακόμη 12 ανδρών

Η υπόθεση, ωστόσο, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες και πιο σκοτεινές διαστάσεις. Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας.

Τα δικά τους αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2018 και 2025. Σε αντίθεση με τον σύζυγο, όλοι οι συγκατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά την εμπλοκή τους.

Λόγω της σοβαρότητας, του πλήθους των κατηγορουμένων και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.