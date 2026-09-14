Τι έγινε πάλι στην ΕΕΑ; Κάτσε να σου πω. Με μία εβδομάδα καθυστέρηση λόγω κωλύματος ενός δικηγόρου, ήταν σήμερα να εκδικαστούν από τα μέλη της, τα αιτήματα του Χρήστου Μπούρμπου για άρση του πιστοποιητικού και της κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής του ΟΦΗ. Ξέρεις, για τα δεδουλευμένα του.

Αυτά που του έχουν επιδικαστεί από το Διαιτητικό και έχουν επικυρωθεί απ’ όλα τα δικαστήρια, ακόμα και από το CAS και το εφετείο Αθηνών. Ο καλός και χρυσός ΟΦΗ, όμως, ο Ευρωπαίος, δεν τα πλερώνει. Γιατί, έτσι του αρέσει.

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