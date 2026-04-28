Η Εμινέ Γεσίρ κλείνει τον κύκλο της στην εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη. Η έμπειρη παραγωγός, που στο παρελθόν υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Acun Media, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, το τέλος της συνεργασίας της με την Barking Well Media, έπειτα από 1,5 χρόνο κοινής πορείας.

Η ανακοίνωσή της στα social media

«Με απόλυτο σεβασμό προς τη θέση που υπηρέτησα και τους συνεργάτες με τους οποίους συμπορεύτηκα, θα ήθελα να ανακοινώσω την αποχώρησή μου από τη θέση COO & Productions Manager στην Barkingwell Media. Ευχαριστώ θερμά όλους όλοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Κάθε κύκλος που ολοκληρώνεται ανοίγει το δρόμο για νέες προοπτικές. Εις το επανιδείν» έγραψε η Εμινέ Γεσίρ.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της εταιρείας παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη μιλούν για ένα φιλικό διαζύγιο.

