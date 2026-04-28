Σε ρυθμούς “Battle of the Legends” κινείται ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ο “Iron Mike” ήρθε face-to-face με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και οι δυο τους δεν δίστασαν να ποζάρουν με υψωμένες γροθιές. Η συνάντηση είχε έντονα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής προετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Αμερικανό θρύλο Φλόιντ Μεϊγουέδερ στις 27 Ιουνίου

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, γνωστός για τη μαχητικότητα αλλά και τον συμβολικό τρόπο που επικοινωνεί τις κινήσεις του, θέλησε μέσα από την ανάρτησή του να δώσει ένα βαθύτερο μήνυμα. Έκανε λόγο για τη σημασία της συνεργασίας και της σύγκλισης αξιών μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες επαφές ενισχύουν τους δεσμούς και ανοίγουν νέους δρόμους. Μάλιστα η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας δίπλα του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον συμβολισμό αυτής της στιγμής.

Ο επερχόμενος αγώνας του με τον Μεϊγουέδερ

Η επιστροφή του Μιχάλη Ζαμπίδη στα ρινγκ έχει ήδη πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων παγκοσμίως. Η επικείμενη αναμέτρηση με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά ένα σπουδαίο αθλητικό event με διεθνή αντίκτυπο.

Η συνάντηση αυτών των δύο θρύλων αναμένεται να μετατρέψει την Αθήνα σε παγκόσμιο επίκεντρο των μαχητικών αθλημάτων, προσφέροντας τεράστια προβολή στη χώρα.

