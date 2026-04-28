28 Απριλίου 1993. Η Ελλάδα του μπάσκετ κρατά την ανάσα της. Στο κλειστό της Αρτάκης, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε έναν ημιτελικό που έχει ήδη γραφτεί ως μάχη ζωής και τιμής για τους γηπεδούχους. Λίγα λεπτά πριν το τέλος, όμως, το παιχνίδι παύει να είναι απλώς αγώνας. Γίνεται μνήμη. Γίνεται τραγωδία.

Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, ο άνθρωπος που είχε γίνει η ψυχή του Πανιωνίου, μόλις έχει δεχθεί το πέμπτο φάουλ. Μια απόφαση που μοιάζει μικρή μέσα στη ροή ενός αγώνα, αλλά εκείνη τη στιγμή μοιάζει τεράστια, σχεδόν αβάσταχτη. Ο ίδιος αντιδρά μέσα σε ένα εκρηκτικό μείγμα έντασης, απογοήτευσης και αίσθησης αδικίας. Σε μια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να «παγώσει», κάνει το μοιραίο βήμα. Χτυπά το κεφάλι του στην βάση της μπασκέτας. Μόνος του… Και αμέσως μετά… καταρρέει.

