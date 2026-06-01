Ο πολυαναμενόμενος γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Αμερικανό επενδυτή Jake Medwell αποτελεί πια πραγματικότητα, αφού το όμορφο κι ερωτευμένο ζευγάρι ενώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Οι ίδιοι είχαν πραγματοποιήσει ωστόσο με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον περασμένο Οκτώβριο.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο Costa Navarino στην Πύλο της Μεσσηνίας, παρουσία συγγενών και φίλων – 350 περίπου στον αριθμό- που ταξίδεψαν από διάφορες γωνιές του κόσμου για να βρεθούν κοντά στο ζευγάρι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, εμφανώς συγκινημένη αλλά και ιδιαίτερα χαρούμενη, περπάτησε στο πλευρό του πατέρα της, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η τελετή περιλάμβανε έναν διάδρομο στρωμένο με λουλούδια και ειδυλλιακή θέα στη θάλασσα.

Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τον πολυτελή γάμο:

Η γαμήλια δεξίωση

Η γαμήλια δεξίωση έγινε σε πολυτελές ξενοδοχείο με τον πρώτο χορό του ζευγαριού να κλέβει την παράσταση. Το νυφικό της Αμαλίας Κωστοπούλου κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν στράπλες, σε λευκό χρώμα και γεμάτο με επίσης λευκά άνθη.

Την εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα επιμελήθηκε προσωπικά ο Στέλιος Παρλιάρος, ο οποίος ευχήθηκε με τη σειρά του στο ζευγάρι και πόζαρε στο πλευρό της Τζένης Μπαλατσινού.

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος την παραδίδει στον γαμπρό του, Jake Medwell