Βαρύ πένθος προκάλεσε η είδηση της απώλειας της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό και στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα της ζωής του.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε κάτω από την ανάρτησή του ήταν κι αυτό της Άννας Βίσση, η οποία του ευχήθηκε να βρει τη δύναμη να συνεχίζει.

Αναλυτικότερα η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε: «Σου εύχομαι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα και στην απουσία της να τη νιώθεις στο πλευρό σου για πάντα».

govastiletto.gr -Υπόκλιση των χρηστών στα social media για τον Τραϊανό Δέλλα και τον αποχαιρετισμό στη σύζυγό του