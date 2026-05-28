Μετράμε αντίστροφα για την τελική επιλογή των 50 φιναλίστ, που θα διεκδικήσουν φέτος να μας εκπροσωπήσουν στα Miss Universe 2026.

Ο μεγαλύτερος Θεσμός ομορφιάς της χώρας, τα Gs Hellas για έκτη συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του, διοργανώνει τα Miss Universe Greece 2026.

Οι συμμετοχές ξεκίνησαν στην αρχή του τρέχοντος έτους και ολοκληρώνονται 10 Ιουνίου 2026.

Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στη Θάλασσα και την ταχύτητα, με την εταιρία Seajets να στηρίζει ακόμα μια χρονιά την διεθνή ομορφιά, ως diamond sponsor.

Μετά την λήξη των συμμετοχών, αρχίζει το μαγικό ταξίδι για τις Ελληνίδες καλλονές μέχρι την κορύφωση του, στο Miss Universe 2026, τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο.

Εκεί θα βρεθεί και η Miss Universe Greece 2026, η οποία θα έχει εκλεγεί τον Σεπτέμβριο.

Ο Πρόεδρος των Καλλιστείων, Γιώργος Κούβαρης, σε δήλωσή του για τις φετινές συμμετοχές, ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, που μετά από 16 χρόνια σκληρής δουλειάς το τοπίο για την ομορφιά της χώρας ξεκαθαρίζει και όλο και περισσότερες κούκλες Ελληνίδες, δηλώνουν συμμετοχή. Φέτος θα τα δείτε όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο και συνοδοιπόρο του οράματος μας, Μάριο Ηλιόπουλο και την εταιρία Seajets, που πίστεψε να μας ακολουθήσει και να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην ομορφιά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μια ομορφιά που δεν στέκεται μόνο στην εικόνα, που είναι απαραίτητη, αλλά που γίνεται και δίαυλος ιστορίας και Πολιτισμού».