Οι whoroscope, η νέα post punk μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, έρχονται με δυναμική διάθεση για δύο ξεχωριστές ζωντανές εμφανίσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα ανέβουν στη σκηνή του JAM στην Έδεσσα, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, σκοτεινή αισθητική και χαρακτηριστικούς post punk ήχους.

Λίγες μέρες αργότερα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 21:00, θα πραγματοποιήσουν ακόμη ένα live στο Μαιευτήριο Comedy Club στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας το μουσικό τους ταξίδι με την ιδιαίτερη ενέργεια και τον ξεχωριστό ήχο που τους χαρακτηρίζει.

Κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο EP τους τον Ιανουάριο του 2025, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες, καθώς και σε κασέτα και CD. Το EP, το οποίο περιλαμβάνει 7 κομμάτια, συνολικής διάρκειας 25 λεπτών, συνδυάζει επιρροές από post-punk, trip hop, alternative rock, new wave, dub και krautrock, με έναν ήχο που χαρακτηρίζεται από έντονες μπασογραμμές, αναλογικά synthesizer και δυναμικά drums.

Αποτελούνται από τους Τρύφωνας (φωνή, κιθάρα), Choo (μπάσο) και Ντέλος (synths, πλήκτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μουσική, τις συναυλίες κλπ. τα social media των whoroscope είναι:

Instagram: https://www.instagram.com/who.roscope/

Facebook: https://www.facebook.com/whoroscope.band/

TikTok: https://www.tiktok.com/@who.roscope

YouTube: https://www.youtube.com/@whoro-scope

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0RDTCVe97qMurQY4AMJkEo?si=T8R0kh_yT_6w_NHChU3KBw

Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Οι τζαμαρίες ανοίγουν στις 21:30

Είσοδος ελεύθερη

Στο JAM εναλλακτικό καφενείο

Δημ. ρίζου 8, Έδεσσα

Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 21:00 (βράδυ)

Είσοδος 5 ευρώ

Μαιευτήριο comedy club