Ένα άγνωστο ή ξεχασμένο στο πέρασμα του χρόνου ειδύλλιο είναι αυτό ανάμεσα στη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Απόστολο Γκλέτσο, πολύ πριν η ίδια δημιουργήσει οικογένεια με τον Τραϊανό Δέλλα. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, μετά τον σύντομο αλλά πολυσυζητημένο έρωτά του με την Άννα Βίσση, ο δημοφιλής ηθοποιός βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της εντυπωσιακής γυμνάστριας. Η σχέση τους μονοπώλησε το ενδιαφέρον του Τύπου, με το ζευγάρι να κοσμεί συχνά τα πρωτοσέλιδα της εποχής. Αν και έφτασαν πολύ κοντά στον γάμο και είχαν αρραβωνιαστεί, η σχέση τους έληξε τελικά αθόρυβα.

O Απόστολος Γκλέτσος λοιπόν, μίλησε αποκλειστικά στο Espressonews.gr για την απώλεια της, η οποία έχει βυθίσει στην θλίψη την ελληνική showbiz.

«Ήταν μια νέα γυναίκα που έφυγε. Επειδή μας προετοίμαζε η κατάσταση, ξέραμε πως ήταν δύσκολο και δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ωστόσο είναι μια τραγωδία», ανέφερε αρχικά και σε ερώτηση αν είχαν επικοινωνία απάντησε: «Όχι δεν είχαμε. Την είχα δει δυο – τρεις φορές, μιλήσαμε. Είδα ότι ήταν καλά και χάρηκα. Το τελευταίο διάστημα άκουγα πως δεν ήταν καλά, πως έπεσε σε κώμα και είχα προετοιμαστεί. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη και λυπάμαι πάρα πολύ. Βεβαίως έτσι είναι η ζωή. Είναι τραγική η ζωή μας».

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα το πρωί εμφανίστηκε ιδιαίτερα καταρρακωμένος με τον θάνατο της γνωστής προσωπικότητας, με τον ίδιο να λέει με συγκίνηση: «Νεότατη και 56 ετών άφησε τα ξημερώματα την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό, μία από τις πιο ωραίες Ελληνίδες και ένας πολύ γελαστός άνθρωπος, η Γωγώ Μαστροκώστα, η φίλη μου. Η Γωγώ έπαθε καρκίνο πριν από κάποια χρόνια στον μαστό και ιάθηκε πλήρως. Χρόνια μετά -είναι αυτό που λέμε κακή ζαριά- η ασθένεια της γύρισε ξανά. Την πάλεψε την ασθένεια, χρειάστηκε να κάνει μια μεταμόσχευση, κάτι το οποίο δεν το άντεξε ο οργανισμός της και το πολέμησε το μόσχευμα. Το αποτέλεσμα ήταν τα τελευταία χρόνια να φθίνει η πορεία της υγείας της. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό σε πολύ κακή κατάσταση και τις τελευταίες ημέρες ήταν σε κώμα και τα ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

govastiletto.gr -Συντετριμμένη η Ιωάννα Λίλη με τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα – «Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω»