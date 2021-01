H Chrissy Teigen αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τη βοήθησε να κόψει το ποτό

Η Chrissy Teigen, η οποία έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές για τη μάχη της με τον αλκοολισμό, σε πρόσφατες αναρτήσεις της στα social media ανέφερε πως είναι 4 εβδομάδες καθαρή ενώ αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τη βοήθησε να απαλλαγεί από αυτό.

Συγκεκριμένα το μοντέλο, και μητέρα 2 παιδιών, αποκάλυψε ότι το βιβλίο της Holly Whitaker, «Quit Like A Woman: The Radical Choice To Not Drink In A Culture Obsessed With Alcohol», που της πρότεινε ένας φίλος της γιατρός, την έκανε να πάρει την απόφαση να απαλλαγεί από μία συνήθεια που της κατέστρεφε τη ζωή....

