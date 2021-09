Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα του «Just the 2 of Us»

To «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha.

Το «Just the 2 of Us» με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show, έρχεται σε σκηνή απ’ το μέλλον και μας προσκαλεί κάθε Σάββατο σ ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ και μουσικής, με τα πιο αγαπημένα και ηχηρά ονόματα της showbiz, έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί!

