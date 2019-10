Η εξομολόγηση του Αντίνοου Αλμπάνη: «Με κλώτσησαν και έπεσα κάτω…»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης πριν από λίγους μήνες αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι κάνει χημειοθεραπείες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον καρκίνο με τον οποίο διαγνώστηκε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος βγήκε νικητής από αυτή τη δύσκολη και επίπονη περιπέτεια και συνεχίζει τη ζωή του, δεν σταματά να δίνει μηνύματα αισιοδοξίας και νίκης σε όλους εκείνους που ίσως παλεύουν με τον καρκίνο.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία τραβήχτηκε 3 μήνες πριν και έδωσε το μήνυμά του με τους εξής στίχους του εναλλακτικού βρετανικού συγκροτήματος Chumbawamba: «i get knocked down, but I get up again you are never gonna keep me down».

«Με κλώτσησαν και έπεσα κάτω, αλλά σηκώθηκα ξανά και ποτέ δεν θα με ξαναρίξεις κάτω».

Πηγή: govastileto.gr