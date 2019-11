Το βίντεο που έγινε viral με τα κολακευτικά σχόλια μαθήτριας στον πρίγκιπα Harry

O πρίγκιπας Harry ταξίδεψε στην Ιαπωνία, χωρίς την Meghan Markle αυτή τη φορά.

Κατά τη συνάντησή του με μια ομάδα μαθητών πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι, το Σάββατο, ο πρίγκιπας Harry είχε μια γλυκιά στιγμή με μία μαθήτρια που σχολίασε το πόσο όμορφος ήταν την ώρα που πόζαραν για φωτογραφίες. Στο βίντεο που μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Twitter η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, φαίνεται ο δούκας του Sussex να δείχνει την βέρα του και να λέει: «Είμαι παντρεμένος» με τα υπόλοιπα παιδιά να ξεσπούν σε γέλια.

The Duke of Sussex meets Paralympic hopefuls in Tokyo ahead of rugby final

He warmed up for the Rugby World Cup final at a training session for would be Japanese Paralympians and discovered that one or two of them were rooting for England's opponents. #PrinceHarry #Tokyo pic.twitter.com/eXxeXAFhUt