Υπάρχουν εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη λάμψη τους, αλλά και για τη σημασία της στιγμής που συνοδεύουν.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Dua Lipa και του Callum Turner μετά τον γάμο τους, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως αποτελεί ένα από τα πιο stylish δίδυμα της διεθνούς showbiz.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Callum Turner, One Night Only, στη Νέα Υόρκη, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με τη μεταξύ τους χημεία, όσο και με τις προσεγμένες ενδυματολογικές επιλογές τους.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Dua Lipa επέλεξε μια custom δημιουργία του οίκου Ferragamo, η οποία συνδύαζε τον σύγχρονο αισθησιασμό με την κλασική φινέτσα.

Η εμφάνιση αυτή απέδειξε πως η σύγχρονη red carpet αισθητική δεν βασίζεται απαραίτητα στην υπερβολή. Οι καθαρές γραμμές, οι πολυτελείς υφές και τα σωστά αξεσουάρ μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικά αξέχαστο look.

Ο Callum Turner κινήθηκε σε μια πιο διαχρονική αισθητική, φορώντας ένα κομψό σύνολο του οίκου Louis Vuitton.

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Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη κοινή τους παρουσία στο κόκκινο χαλί μετά τον γάμο τους.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, γιορτάζοντας την ένωσή τους με μια εντυπωσιακή τελετή στη Σικελία, μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο.

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Govastiletto.gr – Dua Lipa και Callum Turner: Καυτά φιλιά στις θάλασσες της Ιταλίας