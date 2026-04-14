Φειδίας Παναγιώτου: Παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Στυλιάνα Αβερκίου – Δείτε το προσκλητήριο

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου ετοιμάζουν ένα γάμο που συζητιέται ήδη, πριν καν γίνει, με τις λεπτομέρειες να τραβούν τα βλέμματα, αφού το μυστήριο αναμένεται να έχει ένα πιο «κινηματογραφικό» τόνο.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το προσκλητήριο, έχει προγραμματίσει το γάμο του για την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 16:30, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ θα ακολουθήσει στη συνέχεια δεξίωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Όμως, αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση δεν είναι ούτε η τοποθεσία ούτε η ώρα, αλλά το dress code που έχουν επιλέξει.

Οι καλεσμένοι καλούνται να εμφανιστούν με «Bridgerton vibes», δηλαδή ρομαντική αισθητική εμπνευσμένη από την ομώνυμη δημοφιλή σειρά εποχής, με παστέλ αποχρώσεις και αριστοκρατική διάθεση. Στο ίδιο προσκλητήριο, το ζευγάρι ζητά από τους καλεσμένους να έχουν μαζί τους την πρόσκληση κατά την είσοδο στο χώρο.

govastiletto.gr – Φειδίας Παναγιώτου: Με μύτη κλόουν ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός του