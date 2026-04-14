Κώστας Μαρτάκης: Η σπάνια αναφορά στον Ηλία Ψινάκη – «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100%, κάποιοι μου λένε ότι…»

O Κώστας Μαρτάκης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στη μουσική βιομηχανία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα, όταν το όνομά του βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε καταστάσεις που, όπως είπε, τον έφεραν αντιμέτωπο με έντονες επαγγελματικές πιέσεις και εμπόδια στην πορεία του.

«Κάποιοι δεν με συμπαθούν, έχω δεχτεί εργασιακό bullying. Μου έβαζαν δυσκολίες στη δουλειά μου, να μην μπορώ να δουλέψω σε κάποια σχήματα και να με μπλοκάρουν σε συναυλίες. Μου έβαλαν εμπόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον που, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν πάντα φιλικό απέναντί του.

Ο ίδιος μίλησε για την έντονη δημοσιότητα της εποχής, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν σε μια περίοδο υπερέκθεσης, όπου ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια γινόταν θέμα συζήτησης. Όπως είπε, η συνεργασία του με τον Ηλία Ψινάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της αναγνωρισιμότητάς του: «H έκθεση ήταν… υπερέκθεση, ήταν και η συνεργασία μου με τον Ηλία, ήταν όλο πολύ έντονο. Απασχολούσε και το αν έβγαλα μία άσπρη τρίχα. Σιγά σιγά βγαίνουν πιο νέοι, δεν επικρατεί αυτή η τρέλα. Έχω ζήσει να μου τραβάνε μπλουζάκια και τούφες από τα μαλλιά, να μου κλέβουν τις πινακίδες».

Όσον αφορά τις σχέσεις του με τον μάνατζερ, ο τραγουδιστής σημείωσε: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης. Κάποιοι μου λένε ότι μου έκανε καλό. Μου έκανε καλό γιατί με έμαθε ο κόσμος πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιότητα ακόμα. Δεν είχα δισκογραφία. Βγήκα από ένα τηλεοπτικό προϊόν που το ήξεραν κι οι πέτρες. Δεν είχα δισκογραφία, για αυτό θεωρούσα άδικη τη σύγκριση με τον Σάκη τότε. Ο ένας είχε δισκογραφία και πορεία χρόνων που είχε παλέψει, κι ο άλλος βγήκε απλά από ένα talent show. Είναι λίγο άσχημη η σύγκριση».

Παρά τις δυσκολίες, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να μετανιώνει για τις επιλογές του, αφού όπως είπε, τον οδηγεί κυρίως το ένστικτο: «Δεν μου αρέσει να μετανιώνω. Η λογική μου είναι πάντα λάθος και το ένστικτό μου είναι αυτό που με οδηγεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν γύριζε τον χρόνο πίσω, θα άλλαζε μόνο μικρές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εικόνα του στο κοινό, και όχι την ουσία της πορείας του.

