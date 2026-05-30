Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Γιάννης Προκοπίου και η Valentina Lobeira, το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ενώ ακολούθησε μια λαμπερή γαμήλια δεξίωση στην οικογενειακή οικία Προκοπίου στη Γλυφάδα.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε και έζησε τον έρωτά του στο Γκστάαντ της Ελβετίας, το γνωστό χειμερινό καταφύγιο των jet setters. Ο Γιάννης Προκοπίου, γιος του γνωστού εφοπλιστή Δημήτρη Προκοπίου, έχει βαθιές ρίζες στο ελβετικό χωριό, αφού οι παππούδες του, Νίκι και Τζήκα Φιλίνη, έγραψαν εκεί τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Στο πλευρό του έλαμπε η Valentina Lobeira, μια καλλονή με καταγωγή από το Μεξικό, η οποία εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέλο στο «Paragon Model Management».

Η νύφη είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, καθώς έλαμπε μέσα στο λευκό δαντελένιο και άκρως εντυπωσιακό νυφικό της.

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο ξάδελφος του γαμπρού, Γιάννης Κορωναίος, γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Τάκη Κορωναίου και της Νίνης Φιλίνη.

Στην τελετή και τη δεξίωση το «παρών» είχαν δώσει περίπου 800 καλεσμένοι. Ανάμεσά τους είχαν βρεθεί κορυφαία ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, γνωστοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του διεθνούς jet set. Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που ταξίδεψαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποκλειστικά για το γάμο.

Τη διασκέδαση των καλεσμένων είχαν αναλάβει αρχικά οι μοναδικοί Gipsy Kings, ενώ λίγο αργότερα τη σκυτάλη είχε πάρει γνωστός DJ, σε ένα πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε παρακάτω τις επίσημες φωτογραφίες από το γάμο τους:

