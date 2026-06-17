Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής του το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, με αφορμή τις δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου.

Η ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο να τη δούμε στο μέλλον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, πέρα από τη μυθοπλασία, λέγοντας πως είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις.

Με αφορμή αυτό, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ τους.

«Αυτό το λέω για πρώτη φορά. Κι εγώ πριν δύο χρόνια της είχα κάνει πρόταση συνεργασίας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως έγινε γνωστό, η συνεργασία δεν προχώρησε, με την Αθηνά Οικονομάκου να συνεχίζει την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής.