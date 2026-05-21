Μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή, με το ζευγάρι να δείχνει πιο ήρεμο και ευτυχισμένο από ποτέ.

Οι δυο τους, που αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, περπάτησαν χαλαρά στους δρόμους της πόλης χωρίς να δείχνουν να ενοχλούνται από την παρουσία των φωτογράφων.

Αντίθετα, έμοιαζαν ιδιαίτερα άνετοι και ευδιάθετοι, ανταλλάσσοντας συνεχώς τρυφερά βλέμματα και μικρές διακριτικές κινήσεις που πρόδιδαν τη δυνατή τους σχέση.

Ο τραγουδιστής είχε αφήσει πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός επόμενου βήματος στη σχέση τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι μυστικό ότι σκέφτεται σοβαρά το μέλλον με τη σύντροφό του. Μάλιστα, είχε αναφέρει με χιούμορ ότι εκείνος είναι ήδη έτοιμος, ενώ η Ιωάννα Σαρρή είναι αυτή που «πρέπει να το σκεφτεί», ξεκαθαρίζοντας πάντως, πως ένας πιθανός γάμος θα ανακοινωθεί μόνο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν να κρατούν μια ισορροπημένη και διακριτική σχέση, μακριά από υπερβολές, αλλά πάντα με έντονη χημεία και οικειότητα μεταξύ τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

