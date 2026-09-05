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Για ακόμα μία σεζόν, το GNTM επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Star και με κεντρική παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Στη θέση των κριτών θα δούμε και πάλι τον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά, ενώ στον έβδομο κύκλο προστίθεται και η Μπέττυ Μαγγίρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το art direction έχει αναλάβει και φέτος η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.
Παράλληλα, μέσα από το τελικό τρέιλερ για το ριάλιτι μόδας αποκαλύπτεται και η ημερομηνία που το GNTM θα βγει στον αέρα του Star. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το δημοφιλές σόου μόδας έρχεται και πάλι στις οθόνες μας και ξεκινά την προβολή του στις 21:00.
To «GNTM» έρχεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη συχνότητα του Star με τον έβδομο κύκλο του. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ο σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη φωτογραφία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, την Μπέττυ Μαγγίρα, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη.
«Το GNTM έρχεται με δυναμική, γεμάτο λάμψη, προσωπικότητα και ενέργεια. Η επιβλητική ομάδα, είναι πανέτοιμη να αναδείξει τη νέα γενιά της μόδας! Μείνετε συντονισμένοι», αναφέρει η επίσημη ανάρτηση.
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govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμιότυπα από τους Λειψούς μετά το GNTM