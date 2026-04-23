Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2 στο Λονδίνο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το κόκκινο χαλί να μεταμορφώνεται σε μια εντυπωσιακή πασαρέλα. Η υψηλή ραπτική είχε την τιμητική της, δίνοντας στην εκδήλωση τον αέρα ενός μεγάλου fashion show που μαγνήτισε τα βλέμματα όλων.

Στην καρδιά της πόλης, το Leicester Square γέμισε λάμψη, με τους πρωταγωνιστές της ταινίας να δίνουν το «παρών».

Οι Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt και Stanley Tucci έκλεψαν τις εντυπώσεις, επαναφέροντας την iconic αισθητική που έκανε την πρώτη ταινία θρυλική.

Το dress code της εκδήλωσης ήταν ένας φόρος τιμής στη Miranda Priestly: κυρίαρχο μαύρο, τολμηρό κόκκινο και επιβλητικές γραμμές που εξέπεμπαν δυναμισμό. Κάθε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έμοιαζε με μια στυλιστική δήλωση αυτοπεποίθησης,

Η Meryl Streep εμφανίστηκε με ένα look που θύμιζε την εμβληματική ηρωίδα της, επιλέγοντας κομψές γραμμές και fashion-forward λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στο σύμπαν του Runway.

Από την άλλη, η Anne Hathaway παρέδωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά looks της περιοδείας, με ένα αυστηρά κομψό αλλά σύγχρονο outfit που συνδύαζε θηλυκότητα και δυναμισμό, αποτυπώνοντας τη νέα εποχή της Andy Sachs.

Μια απρόσμενη ελληνική συμμετοχή έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Λονδίνου! Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους, πραγματοποιώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Φορώντας μια φλογερή κόκκινη τουαλέτα με σκίσιμο και χρυσά κοσμήματα, η κριτής του GNTM μαγνήτισε τα βλέμματα και μοιράστηκε το glam της βραδιάς με τους ακολούθους της στο Instagram.

Το look ολοκλήρωσε με μαύρη τσάντα γνωστού οίκου, γόβες σε ίδιο χρώμα, καθώς και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Όσο για την εμπειρία της στο κόκκινο χαλί, η ίδια περιέγραψε τον ενθουσιασμό της σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Πάτησα στο κόκκινο χαλί για το “The Devil Wears Prada” και ειλικρινά ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ τη μαγεία. Τα φώτα, η ενέργεια, η μόδα, όλα έμοιαζαν βγαλμένα κατευθείαν από ένα όνειρο. Η Miranda θα το ενέκρινε… νομίζω».

