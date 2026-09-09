Ένα απίστευτο ταξίδι-περιπέτεια έζησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα από το Τέξας, με την ίδια να μοιράζεται τις ταλαιπωρίες της μέσω Instagram.

Η διαδρομή διήρκεσε συνολικά 25 ώρες και ήταν γεμάτη απρόοπτα: από έχασε την πτήση της και έχασε τη θέση της στη business class, μέχρι που η βαλίτσα της εξαφανίστηκε και η ίδια υπέστη ένα κάψιμο στο πόδι.

Παρά την εξαντλητική εμπειρία, η παρουσιάστρια βρίσκεται πλέον στη βάση της, καθώς μετρά αντίστροφα για μια γεμάτη επαγγελματική σεζόν. Άλλωστε, στις 21 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του GNTM, όπου αναλαμβάνει ξανά τα ηνία της παρουσίασης του reality μόδας.

Μετά, λοιπόν, από ένα ταξίδι γεμάτο απρόοπτα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, έτοιμη να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να υποδεχθεί τους τηλεθεατές στον νέο κύκλο του GNTM.

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