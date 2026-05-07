Λάκης Γαβαλάς: Τι αποκάλυψε για το νέο GNTM και τη θέση του Έντι Γαβριηλίδη

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha για όλα όσα συζητιούνται γύρω από το νέο GNTM, τη σχέση του με τον Gio Kay και τις αλλαγές που έρχονται στο ριάλιτι μόδας. Ο γνωστός σχεδιαστής και fashion expert εμφανίστηκε ενοχλημένος από όσα ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τον Gio Kay, ενώ άφησε παράλληλα να εννοηθεί ότι γνωρίζει ήδη πολλά για το νέο σχήμα του GNTM, ωστόσο χωρίς να θέλει να αποκαλύψει λεπτομέρειες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. «Οφείλω εγώ συγγνώμη στον Gio Kay; Είναι αγενής αν το είπε», ξεκαθάρισε.

Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά έρχονται λίγες ημέρες μετά τις αναφορές του Gio Kay, ο οποίος είχε ζητήσει δημόσια μια συγγνώμη από το γνωστό σχεδιαστή. Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν από τον Λάκη Γαβαλά να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα, εκείνος δεν έκρυψε την ενόχλησή του. «Αν είπε κάτι τέτοιο, είναι αγενής. Γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου γι’ αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανες στην αρχή, και όλα αυτά. Να πω κακό; Και για ποιο λόγο να πω; Τι είμαι εγώ; Δηλαδή, θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό, και θα με πείραζε; Δεν με ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα εμένα. Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά, δεν εξετάζω αν είπε κάτι για μένα κακό». Ο Λάκης Γαβαλάς έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει δημόσια αυτή την αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας πως δεν ασχολείται με σχόλια ανθρώπων που δεν τον γνωρίζουν ουσιαστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στο νέο κύκλο του GNTM, επιβεβαιώνοντας πως τα γυρίσματα ξεκινούν πολύ σύντομα: «Νιώθω ότι πρέπει να ανακτήσω δυνάμεις γιατί είναι σκληρά τα γυρίσματα, είναι πολλή η ώρα», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως οι κάμερες του ριάλιτι μόδας ξεκινούν να γράφουν από τις 15 Μαΐου. Το τελευταίο διάστημα, το παρασκήνιο γύρω από το GNTM είναι ιδιαίτερα έντονο, αφού υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις για πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη νέα κριτική επιτροπή, αλλά και για αλλαγές που εξετάζει η παραγωγή προκειμένου να ανανεωθεί το format. Όταν ρωτήθηκε για τα ονόματα που ακούγονται έντονα για το νέο κύκλο, ανάμεσά τους και αυτό της Μπέττυς Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες: «Τα ξέρω αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία, αν δεν έχει βγει δελτίο Τύπου…». Η συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια ότι οι τελικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί, αλλά η παραγωγή κρατά κλειστά τα χαρτιά της μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις.