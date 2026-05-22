Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ήταν καλεσμένη, το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επιλογή της να μην αποκτήσει παιδί. Η ίδια εξήγησε ότι, στο δικό της μυαλό, ένα παιδί έπρεπε να προκύψει μέσα από μια ουσιαστική σχέση αγάπης, ενώ παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να είχε αποκτήσει ένα παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξομολογήθηκε: «Καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος, δε μπορεί να σου επιβάλει κάτι. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή, τα πράγματα που έχω κάνει, καθόλου. Τα σέβομαι, τα εκτιμώ. Αλλά η ζωή είναι ζωή και η καριέρα… Τι καριέρα; Δουλειά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε.

Αν θέλεις, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μια ίσως λίγο παλιακή αντιμετώπιση. Για μένα ήταν απαραίτητο, στο μυαλό μου, ένα παιδί να προέλθει από μια σχέση. Δεν έχει σημασία αν χωρίσεις μετά ή κάτι. Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη (Κατρανίδη).

Εκεί ήταν οι συνθήκες, μία το ένα, μία το άλλο, μία το… και όλο το αφήναμε. Κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Θα μου πεις: “το θεωρείς παράσημο αυτό;” Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιακό. Δε θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Αλλά από αγάπη. Από μια τέτοια σχέση, ουσιαστική. Αυτό θα το ήθελα. Επιλογή μας ήταν. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε. “Το έχεις μετανιώσει” θα μου πεις; Τώρα είναι αργά».

