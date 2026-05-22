Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Παρασκευής η επιχείρηση επαναπατρισμού των 19 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Η επιστροφή τους κατέστη εφικτή μετά από συντονισμένες ενέργειες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και την καθοριστική συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι 19 ακτιβιστές έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας στις 21:00, ταξιδεύοντας με εμπορική πτήση.

Αμέσως μετά την προσγείωση, όσοι από τους επαναπατρισθέντες κρίθηκε ότι είχαν ανάγκη, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Η διπλωματική κινητοποίηση

Η όλη επιχείρηση τελούσε υπό τη στενή και συνεχή παρακολούθηση των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών. Τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να διευθετηθούν έγκαιρα οι γραφειοκρατικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες της επιστροφής τους.

Να θυμίσουμε ότι το βίντεο με τις συνθήκες κράτησης των ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, το οποίο είχε δημοσιοποιήσει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ, είχε προκαλέσει την αντίδραση πολλών ευρωπαίων ηγετών.