Βίντεο από έφοδο ειδικών δυνάμεων της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χώρο που χρησιμοποιούσε ως «έδρα» εγκληματική οργάνωση, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.

Τα μέλη της σπείρας, παριστάνοντας τους λογιστές ή τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να αποσπάσουν το αστρονομικό ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων.

Στο πλαίσιο της εφόδου συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία οι εγκέφαλοι, οι τηλεφωνητές και οι προμηθευτές «επιχειρησιακών» καρτών SIM.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Η δομή της οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ένα αυστηρά δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, το οποίο δρούσε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025:

Διευθυντικά Στελέχη: Άτομα με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, τα οποία είχαν τον γενικό συντονισμό, επόπτευαν τους τηλεφωνητές και οργάνωναν τα επόμενα χτυπήματα.

Τηλεφωνητές: Ο βασικός πυρήνας της δράσης. Εφοδιάζονταν με συσκευές και κάρτες SIM, ενεργοποιούσαν τις γραμμές και αναζητούσαν τα υποψήφια θύματα.

Προμηθευτές SIM & Εισπράκτορες: Οι πρώτοι εξασφάλιζαν «ανώνυμα» τηλέφωνα, ενώ οι δεύτεροι αναλάμβαναν το ρίσκο της φυσικής παρουσίας για την παραλαβή των κλοπιμαίων.

Ο τρόπος δράσης (Modus Operandi)

Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη και άκρως πειστική μεθοδολογία: Μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, επέλεγαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών.

Καλούσαν τα θύματα προσποιούμενοι λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνταν επείγουσες καταστάσεις, όπως υποβολή δηλώσεων στην εφορία, δήθεν «διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας» που έθετε σε κίνδυνο τα μετρητά τους, ή την ανάγκη «ασφάλισης» των οικονομιών τους.

Έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά και να τα τοποθετήσουν σε εμφανή σημεία (π.χ. στην είσοδο του σπιτιού). Στη συνέχεια, οι «εισπράκτορες» της σπείρας περνούσαν και τα αφαιρούσαν, είτε κρυφά είτε με την πρόφαση ότι τα παραλαμβάνουν για «καταμέτρηση και εκτίμηση».

Για να μην εντοπιστούν, οι δράστες μετέφεραν συχνά το «τηλεφωνικό τους κέντρο» από σπίτι σε σπίτι και άλλαζαν συνεχώς αριθμούς. Επιπλέον, θωράκιζαν τα οικημένα αρχηγεία τους με ρολά ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης, ώστε να βλέπουν εγκαίρως τυχόν προσέγγιση αστυνομικών.

Τα ευρήματα και ο απολογισμός

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης. Κατά τις σωματικές έρευνες και τις εφόδους στους χώρους τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας και 23 κινητά τηλέφωνα.

6.020 ευρώ σε μετρητά.

21 πολύτιμα τιμαλφή (επώνυμα ρολόγια, κοσμήματα και χρυσαφικά).

1 ζυγαριά ακριβείας.

2 Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό ύψος της οικονομικής ζημιάς των θυμάτων.