Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης κοπέλας σε χωριό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα η ανήλικη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του tempo24, η 14χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει χάπια στην οικία της.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, εκτός κινδύνου.