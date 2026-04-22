Η Rihanna πόζαρε μαζί με την επτά μηνών κόρη της για το εξώφυλλο του W Magazine, σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση υψηλής ραπτικής που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Η μικρή έκανε το πρώτο της «ντεμπούτο» σε editorial μόδας, φορώντας μια custom δημιουργία του οίκου Dior: ένα πλεκτό σύνολο υψηλής ραπτικής που περιελάμβανε ειδική πάνα, καλσόν και ένα ιδιαίτερο headpiece, σχεδιασμένα από τον Jonathan Anderson.

Μαζί με τη μητέρα της, εμφανίστηκε σε ένα καλλιτεχνικό concept που συνδυάζει οικογενειακή τρυφερότητα και haute couture αισθητική.

Η Rihanna, ενθουσιασμένη από το αποτέλεσμα, μοιράστηκε το εξώφυλλο στα social media γράφοντας πως η μικρή Rocki «ήταν απίθανη» στη φωτογράφιση και κατάφερε να κλέψει την παράσταση από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση σε περιοδικό.

Η τραγουδίστρια και ο ASAP Rocky, που είναι ζευγάρι από το 2020, έχουν αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, με την οικογένεια να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Στο ίδιο αφιέρωμα του περιοδικού, σημαντικές προσωπικότητες όπως η Mariah Carey, ο Pharrell Williams και ο Jonah Hill αποθέωσαν τη Rihanna, αναγνωρίζοντας τόσο το ταλέντο, όσο και τη μοναδική της παρουσία στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

