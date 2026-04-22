Ο Akylas, λίγες εβδομάδες πριν εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», μίλησε για τις τελευταίες προετοιμασίες και αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σκηνική του παρουσία.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ, θα χρησιμοποιήσει χειλόφωνο στον Α’ Ημιτελικό, κάτι που θα του δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων πάνω στη σκηνή και τη δυνατότητα να επικεντρωθεί περισσότερο στη χορογραφία του.

Όπως είπε, θεωρεί ότι αυτή η επιλογή θα αναδείξει καλύτερα το performance που έχει ετοιμάσει, καθώς στο promo διάστημα εμφανιζόταν κυρίως με κλασικό μικρόφωνο.

Παράλληλα, εξήγησε ότι στόχος του είναι να εκπλήξει το κοινό με τις χορευτικές του ικανότητες, οι οποίες δεν έχουν φανεί πλήρως μέχρι τώρα.

Αναφερόμενος στις ενδυματολογικές του επιλογές, τόνισε πως τα έντονα χρώματα, τα ιδιαίτερα prints και οι εκκεντρικές εμφανίσεις του δεν είναι τυχαία, αλλά μέρος μιας στρατηγικής, ώστε να ξεχωρίζει και να προκαλεί συζήτηση.

Όπως δήλωσε, θέλει κάθε του εμφάνιση να έχει αντίκτυπο, είτε θετικό είτε αρνητικό, αρκεί να μην περνά απαρατήρητος.

