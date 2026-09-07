Λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και στο πλατό του Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας, όπου παρακολούθησε το σεμινάριο του συγγραφέα και motivational speaker Tony Robbins.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι της, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό των δύο ημερών που πέρασε στη γερμανική πόλη. Όπως εξήγησε, ήταν μια εμπειρία που της άφησε έντονα συναισθήματα και αρκετές σκέψεις.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η συνάντησή της με τον Tony Robbins, την οποία κατέγραψε σε βίντεο και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη ενώ συνομιλεί μαζί του.

Μιλώντας για όσα αποκόμισε από το ταξίδι, η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική εξέλιξη και στην αυτοβελτίωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια διαφορετική διαδρομή για κάθε άνθρωπο.

«Αυτές οι δύο ημέρες στην όμορφη Κολωνία, με αφορμή το σεμινάριο και την πρεμιέρα του Tony Robbins ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα και σκέψεις.

Η αυτοβελτίωση είναι μια πολύ προσωπική διαδρομή, που έχει αφετηρία, αλλά όχι τέρμα. Δεν είναι ίδια για όλους και ίσως αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή.

Για μένα είναι η επιθυμία να γνωρίζω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου, να ξεπερνώ φόβους και πεποιθήσεις και να γίνομαι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Νιώθω ευγνώμων για αυτές τις στιγμές, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιραστήκαμε από κάθε γωνιά του πλανήτη», έγραψε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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