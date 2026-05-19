Σε νοσοκομείο του Μαϊάμι παραμένει για νοσηλεία ο Σταύρος Φλώρος, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια του “Survivor”.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, και ο πατέρας του, ο οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει για να βρεθεί στο πλευρό του, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό». Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια έλαβε την απόφαση να του γράψει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, με σκοπό να του εξασφαλίσει ένα σταθερό μέλλον μακριά από το άγχος της επιβίωσης.

«Ο Σταύρος μας όσο περνούν οι μέρες είναι όλο και καλύτερα. Αναμένεται πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες να φύγω και να πάω κοντά του στο Μαϊάμι. Η εξέλιξη στην ψυχολογία του είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα και αυτό μας γεμίζει όλους τεράστια ανακούφιση και χαρά. Είναι σαν να βλέπουμε ξανά το παιδί μας όπως ήταν πριν φύγει για το Survivor. Παράλληλα, αναμένουμε αύριο να γίνει μια ακόμα προσπάθεια αποκατάστασης για το πόδι του, με την ελπίδα όλα να εξελιχθούν όσο καλύτερα γίνεται.

Χθες το βράδυ πονούσε λίγο το ακρωτηριασμένο του πόδι, γιατί του μειώνουν τη δόση του φαρμάκου, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε πως με τον χρόνο, τη σωστή φροντίδα και τη δύναμη που δείχνει ο ίδιος, θα καταφέρει να επανέλθει. Έχουμε αποφασίσει ως οικογένεια να περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μας στον Σταύρο, το οποίο έχει μεγάλη χρηματική και συναισθηματική αξίας για όλους μας, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον.

Πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο θέλουμε να αποτελέσει για εκείνον μια ουσιαστική βάση και ένα στήριγμα στη ζωή του, προσφέροντας του τη δυνατότητα να έχει ένα καλό εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στο μέλλον, χωρίς την πίεση της βιοποριστικής ανάγκης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε με πολλή αγάπη, έχοντας ως προτεραιότητα το καλό και την αποκατάσταση του Σταύρου μακροπρόθεσμα», αποκάλυψε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

