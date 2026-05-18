Σοκ και βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, με τον Ατζούν Ιλιτζαλί να ενημερώνει τους παίκτες του τουρκικού Survivor για όσα συνέβησαν.

Ο Τούρκος παραγωγός εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, αποκαλύπτοντας πως ο 22χρονος παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σύγκρουση με ταχύπλοο την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα για ψάρεμα μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό.

«Δυστυχώς συνέβη ένα πολύ τραγικό συμβάν στην ελληνική ομάδα», είπε αρχικά ο Ατζούν Ιλιτζαλί, εξηγώντας πως «δύο διαγωνιζόμενοι από την ελληνική ομάδα πήγαν για ψάρεμα στα ανοιχτά της θάλασσας και ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε μαζί τους».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη σοβαρότητα της κατάστασης του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας: «Οφείλω να πω ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δυστυχώς το ένα πόδι του Σταύρου ακρωτηριάστηκε».

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ανέφερε ακόμη, πως ο νεαρός παίκτης θα μεταφερθεί άμεσα στο Μαϊάμι για εξειδικευμένη νοσηλεία και αποκατάσταση, τονίζοντας: «Τώρα τον στέλνουμε στο Μαΐαμι με ιδιωτική πτήση και θα τον φροντίσουν εκεί».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος και όπως είπε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του.

«Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες του τουρκικού Survivor παρακολούθησαν σοκαρισμένοι την ανακοίνωση, με κάποιους να αντιδρούν λέγοντας: «Είναι τόσο μικρός, είναι μικρό το παιδί» και «Δεν το πιστεύω».

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

